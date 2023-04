I fatti risalgono al 29 settembre 2021 quando, nel primo pomeriggio, in Bitritto, con il medesimo modus operandi utilizzato in altre circostanze, il giovane raggiungeva una tabaccheria sita nel centro cittadino dove, completamente travisato, irrompeva impossessandosi di gratta e vinci e denaro contante per un valore di circa 3.300 euro.





L’immediato intervento dei Carabinieri della Compagnia di Modugno, mediante l’acquisizione dei filmati di videoregistrazione installati presso la tabaccheria, permetteva, sebbene l’autore fosse travisato, di individuarlo per la perfetta sovrapponibilità tra la corporatura e le movenze fisiche del noto soggetto, che aveva già commesso nel 2020 altre rapine ai danni di due tabaccherie una a Sannicandro di Bari ed una a Bitritto.





In occasione della rapina del settembre 2021, il 22enne, notato giungere a bordo di un’utilitaria di colore rosso, prima di accedere all’interno della tabaccheria si preoccupava di abbassare i pantaloni in corrispondenza della gamba sinistra al punto esatto dove si trova uno dei suoi tatuaggi. Altro particolare che non sfuggiva agli investigatori era la sicurezza nel modo di agire del rapinatore, che conosceva bene l’esercizio commerciale dove, il 14 novembre 2020, aveva perpetrato analoga rapina.

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal GIP (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), i reati contestati all’arrestato riguardano la rapina ai danni di una tabaccheria e la ricettazione dell’autovettura di provenienza furtiva utilizzata per la commissione della stessa rapina.