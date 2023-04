LECCE - L’obiettivo del contest è individuare il nuovo titolo dell’edizione di Strade Volontarie 2023 e la creazione dell’immagine legata al tema. In palio un buono da 500 euro. C’è tempo sino al 15 maggio per iscriversi.Siamo pronti per partire con Strade Volontarie, il programma attraverso cui il CSV Brindisi – Lecce Volontariato nel Salento, promuove il volontariato delle province di Lecce e Brindisi attraverso tante iniziative: incontri con le scuole, passeggiate civico culturali, concorsi video fotografici, presentazioni di libri e tanto altro.Giunto alla quinta edizione, anche per l’annualità 2023 il programma sarà finalizzato ad approfondire e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2030. Il focus di quest’anno sarà sulle competenze del dono*, riprendendo in questo modo la proposta della Commissione Europea di fare del 2023 l’anno delle competenze; tempo, capacità di ascolto, capacità organizzative, abilità relazionali, creatività, comunicazione… sono solo alcune delle tante competenze che si acquisiscono attraverso l’azione volontaria e che, attraverso Strade Volontarie 2023 vorremmo valorizzare.Ogni anno il programma Strade Volontarie si presenta con uno slogan che riprende il focus scelto. Dopo “Ci vuole un Noi”, “Energie in Transito”, “La sfida di chi resta”, abbiamo bisogno di TE! Aiutaci a trovare lo slogan giusto e la giusta immagine che mettano in risalto il Dono e le sue Competenze! Aspettiamo le tue proposte!!Il concorso di idee è rivolto a studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di Secondo Grado delle Province di Brindisi e Lecce, l’iscrizione è gratuita e la scadenza è fissata al 15 maggio 2023. L’opera vincitrice si aggiudicherà un premio di 500 euro in buono acquisto.Per partecipare leggi attentamente il regolamento : https://www.csvbrindisilecce.it/concorso-strade-volontarie-2023/