MILANO - Esce venerdì 21 aprile “Karma” (Virgin Records/Universal Music Italy), il nuovo singolo di Mambolosco. Il brano si avvale della collaborazione di Rondodasosa.

“Karma” è un brano sfrontato e senza freni, come le rime che si susseguono e con cui Mambolosco nel testo affronta gli alti e bassi della vita, scandita da quella ruota che gira in continuazione e fa in modo che tutto ritorni, nel bene e nel male. Il beat, curato come sempre da Nardi e Finesse, accompagna questa volta anche i versi del trapper Rondodasosa, che impreziosisce il brano conferendo ancora più personalità.

“Karma” giunge a pochi mesi dall’uscita di “Pochi pochi”, con cui Mambolosco, che ad oggi conta 863 mln di stream combinati su tutte le piattaforme e 1.7 mln di ascoltatori mensili su Spotify, ha dato il benvenuto al nuovo anno. Il brano viene pubblicato dopo il successo riscosso su TikTok, dove è diventato virale, e dimostra ancora una volta quanto il rapper di Vicenza sappia dettare i “trend” del momento ed esprimersi attraverso qualsiasi canale di comunicazione.