Serie C: i play off rinviati all' 11 maggio





Per quanto riguarda le squadre pugliesi Giovedì 11 Maggio nel primo turno in gara unica del Girone C di Serie C il Cerignola sfiderà la Juve Stabia al “Monterisi” e il Monopoli affronterà il Latina al “Veneziani”. Il Foggia inizierà a giocare dal secondo turno in gara unica Domenica 14 Maggio e dovrà affrontare una squadra qualificata da decidere.

I Play Off di Serie C sono stati rinviati all’11 Maggio. Lo ha deciso la Lega Pro. Dovevano iniziare domani. Ma il Siena è stato deferito al TFN per non aver pagato gli stipendi e i contributi ai suoi tesserati e l’udienza si svolgerà Lunedì 8 Maggio. I toscani rischiano l’esclusione dai Play Off del girone B di Serie C. Per questo motivo la Lega Pro ha deciso il rinvio.