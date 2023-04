F1, GP Baku: Perez vince la Sprint Race in Azerbaijan

via F1 fb

Sergio Perez ha vinto a Baku, la prima Sprint Race di Formula Uno slegata dalla gara della domenica. Il pilota messicano della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e il suo compagno di scuderia Max Verstappen. Il campione del mondo in carica è salito sul terzo gradino più alto del podio, precedendo la Mercedes di George Russel.Si tornerà in pista domenica 30 aprile 2023 per correre sullo stesso circuito cittadino, il Gran Premio di Azerbaijan.