KHARTUM - Rimane critica la situazione in Sudan dove "più di 450 persone sono state uccise e oltre 4 mila ferite. "Sono almeno 20 gli ospedali costretti a chiudere a causa di danni, uso militare o mancanza di risorse", come riferito al Consiglio di Sicurezza dall'assistente segretario generale Onu per gli Affari Umanitari, Joyce Msuya.Nel Paese, anche prima dello scoppio del conflitto, "i bisogni umanitari erano a livelli record: 15,8 milioni di persone avevano bisogno di aiuti umanitari, 4 milioni di bambini e donne in gravidanza e in allattamento erano malnutriti, 3,7 milioni di persone erano sfollati interni".