TARANTO - La Polizia di Stato è intervenuta presso un centro commerciale della città a seguito della segnalazione alla Sala Operativa 113 da parte del direttore di un grande magazzino in merito ad un furto appena consumato da due uomini probabilmente di nazionalità straniera.Il denunciante ha riferito ai poliziotti della Squadra Volante di aver sorpreso uno dei due presunti ladri, con indosso alcuni capi d’abbigliamento, proprio mentre usciva dai camerini di prova e che, alla richiesta di restituire la merce, era stato minacciato dai due che erano riusciti così ad uscire dal centro commerciale.Gli agenti, appresa la descrizione dei due presunti ladri, ne hanno individuato uno nel parcheggio antistante l’ipermercato: ne è nato un inseguimento a piedi nelle campagne circostanti durato qualche minuto al termine del quale l’uomo è stato bloccato.Il presunto ladro – identificato in un cittadino di 32 anni di origine georgiana senza fissa dimora – ha opposto una strenua resistenza ma è stato definitivamente messo in sicurezza dai poliziotti.Aveva indossato alcuni indumenti riconosciuti dal direttore come tra quelli sottratti poco prima.Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 32enne georgiano è stato arrestato in flagranza di reato perché presunto responsabile dei reati di furto, lesioni aggravate, resistenza, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale ed è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale.