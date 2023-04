via Facebook



Per Medvedev prima finale a Miami nella sua carriera di tennista. Per il russo quinta finale consecutiva nel 2023. Tra le donne nella seconda semifinale la ceca Petra Kvitova vince 7-5 6-4 con la rumena Sorana Cirstea e si qualifica per la finale. Per la ceca prima finale a Miami. Petra Kvitova è la numero 11 al mondo nella Classifica WTA. La rumena è settantaquattresima.

Nella seconda semifinale del torneo Master 1000 ATP di Miami in Florida negli Stati Uniti d’America di tennis Jannik Sinner vince 6-7 6-4 6-2 con lo spagnolo Carlos Alcaraz e si qualifica per la finale. Per il ventunenne tennista altoatesino seconda finale della sua carriera di tennista a Miami. Sinner è numero 9 al mondo nella Classifica ATP. Alcaraz è primo. Nella prima semifinale il russo Daniil Medvedev vince 7-6 3-6 6-3 in 2 ore e 20 minuti con l’altro russo Karen Khachanov e si qualifica per la finale.