KIEV - "E' un compito militare molto, molto difficile". A sostenerlo il capo dello stato maggiore congiunto Usa Mark Milley in una intervista a Defense one in cui ammette che sarà difficile la cacciata dei russi entro l'anno dal suolo ucraino. "Si tratta di 200mila russi che si trovano ancora nell'Ucraina occupata. E ha aggiunto che intanto la Russia "ha fallito dal punto di vista strategico e operativo e ora anche tattico".Intanto la Russia assume oggi la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Kiev lo definisce "un brutto scherzo per il primo aprile".Resta in carcere il reporter del Wall Street Journal arrestato in Russia e considerato una "spia Usa". Nuovi aiuti Usa all'Ucraina da 2,6 miliardi potrebbero essere annunciati lunedì.