Tennis, Montecarlo: Sinner ko in semifinale





Nella prima semifinale il russo Andrej Rublev prevale 5-7 6-1 6-3 con l’americano Taylor Fritz e si qualifica per la finale. Il russo è numero 6 al mondo nella Classifica ATP. L’americano è decimo. Per Rublev seconda finale a Montecarlo nella sua carriera di tennista e terza finale in un torneo ATP Master 1000.

- Nella seconda semifinale del torneo ATP Master 1000 di Montecarlo sulla terra rossa di tennis Jannik Sinner eliminato 1-6 7-5 7-5 in 2 ore e 46 minuti dal danese Holger Rune. Il diciannovenne danese si qualifica per la finale. Sinner è numero 8 al mondo nella Classifica ATP. Rune è nono. Il ventunenne altoatesino giocherà la prossima settimana il torneo ATP 500 di Barcellona da Martedì 18 a Domenica 23 Aprile.