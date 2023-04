via Frosinone Calcio fb





L’ Ascoli ha prevalso 1-0 sul Sud Tirol al “Del Duca” e a 42 punti si è avvicinato all’ottavo posto. Il Venezia si è imposto 3-2 sul Palermo al “Penzo” e con 39 punti si è allontanato dalla zona play out. Il Cittadella ha pareggiato 1-1 con il Cosenza al “San Vito-Luigi Marulla” ed è quintultimo a 37 punti con i calabresi. La Spal ha pareggiato 2-2 al “Mazza” con il Brescia ed è terzultima con 33 punti. Nel posticipo oggi alle 16,15 il Pisa prossimo avversario del Bari dovrà vincere sulla Ternana al “Liberati” per rimanere in zona play off.

Nella trentatreesima giornata di Serie B il Frosinone ha pareggiato 0-0 con il Cagliari alla “Domus Unipol Arena” e con 67 punti ha consolidato la vetta. Il Genoa ha vinto 2-0 sul Perugia al “Ferraris” e a 63 punti si è confermato al secondo posto,+ 6 sul Bari terzo con 57 punti. I biancorossi hanno pareggiato 2-2 con il Como al “San Nicola”. La Reggina ha pareggiato 1-1 con il Benevento al “Vigorito” ed è quinta a 49 punti. Il Parma ha pareggiato 1-1 con il Modena al “Braglia” ed è sesto con 48 punti insieme al Cagliari.