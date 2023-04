Sinner a fine partita ha dichiarato: “Buona partita, non è semplice giocare sempre così. Conoscevo le capacità di Lorenzo Musetti sulla terra rossa. Ho colpito bene la palla nel modo giusto”.

Per il ventunenne tennista altoatesino di San Candido in provincia di Bolzano terza semifinale in un torneo Master 1000 nella sua carriera.