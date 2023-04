via Rolex Monte-Carlo Masters fb





Rublev è il numero 6 al mondo nella Classifica ATP. Rune è nono. Rublev è il sesto russo nella storia a vincere un torneo Master 1000 dopo Marat Safin Daniil Medvedev, Nikolaj Davydenko Andrej Chesnokov e Karen Khachanov. L’ultimo tennista russo a vincere a Montecarlo era stato Chesnokov che nel 1990 superò in finale l’austriaco Thomas Muster.

Il russo Andrej Rublev vince il torneo ATP Master 1000 di Montecarlo nel Principato di Monaco sulla terra rossa di tennis. Prevale in finale 5-7 6-2 7-5 in 2 ore e 36 minuti con il danese Holger Rune. Nei quarti di finale Rublev si impone 6-1 7-6 con il tedesco Jan Lennard Struff. Per il ventiquattrenne russo primo titolo Master 1000 nella sua carriera di tennista e tredicesimo successo in un torneo ATP.