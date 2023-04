BARI - Ancora violenze sugli animali a Bari. Il post di denuncia è a firma del Canile sanitario del capoluogo, a seguito di un macabro ritrovamento in via Colonna a Carbonara, presso la scuola De Marinis.“Recuperato con procedura di pronto soccorso un cucciolo appena nato notato nel sacchetto dei rifiuti, chiuso annodato. Gli altri due fratellini erano già deceduti. Morti di fame e freddo. Lui è ancora vivo lo stanno portando in clinica. Speriamo se la cavi, anche se non lo attende un bel mondo”. Si legge nel post fb.“Lui era lì, assieme a gusci di uova, cozze, scatole di tonno. E due cadaveri – denuncia il post -. Il contenuto del sacchetto è al vaglio degli agenti di polizia locale al fine di recuperare eventuali indizi. Lui si chiamerà SHELL. Grazie alla ragazza e alla famiglia che lo hanno salvato e grazie ai vigili prontamente intervenuti”.