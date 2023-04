La presunta talpa dei file segreti del Pentagono è un membro di 21 anni dell'ala dell'intelligence della Massachusetts Air National Guard, ha confermato l'FBI. Si tratta di Jack Teixeira.Intanto la Germania ha autorizzato la Polonia a consegnare cinque caccia all'Ucraina. Lo rende noto il ministero della Difesa tedesco in un comunicato. Questi sono i GDR Mig-29, venduti a Varsavia nel 2002.L'Onu si è detta "inorridita" dal video della decapitazione di un prigioniero ucraino da parte di soldati russi che circola in rete.Zelenskyj chiede come reagire, mentre il Cremlino dice: "Se il video con immagini orribili fosse vero, potrebbe esserci un'inchiesta, dobbiamo verificare".Nel frattempo, il procuratore generale russo ha annunciato l'apertura di un'indagine sul video. Lo riporta il Guardian.