US Lecce: al Via del Mare arriva l'Udinese

- Battere l'Udinese e sperare nel passo falso dello Spezia, suo inseguitore in classifica che, poche ore dopo, riceverà il Monza al Picco. Obiettivo e aspettativa di vitale importanza in chiave salvezza per il Lecce.I giallorossi affronteranno i friulani alle 18.30 di venerdì 28 aprile al Via del Mare di Lecce, nell'anticipo che aprirà la trentaduesima giornata della Serie A edizione 2022-2023.Le 12 vittorie casalinghe dei salentini nei precedenti confronti con l'Udinese compongono un bilancio positivo che fa ben sperare Marco Baroni nel successo dei suoi uomini contro la compagine friulana.