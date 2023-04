BARI - Domenica 16 aprile, alle ore 18.30, c/o l’Hotel Parco dei Principi di Bari, si terrà l’interessante evento nazionale rivolto a illustrare l’intraprendente e innovativa iniziativa di Welfare aziendale che, Forever Living Products, leader nella coltivazione, produzione e distribuzione dei prodotti a base di aloe vera, ha riservato all’imprenditoria italiana nell’interesse prevalente dei propri dipendenti.Grazie a una serie di benefici economici che, da un lato, garantiscono una vasta gamma di prodotti da assegnare in favore dei dipendenti senza alcun onere a loro carico, e dall’altro, consentono all’imprenditore di poter ottenere significativi sgravi fiscali, il welfare aziendale di Forever Living Products Italia punta a migliorare la qualità della vita dei lavoratori agevolando altresì l’ulteriore e innovativa opportunità di elargire, senza costi aggiuntivi, interessanti contributi economici per iniziative di filantropia in favore di associazioni ed enti del terzo settore impegnati ad ampio raggio nel progresso della vita sociale in cui operano.Forever, grazie alla collaudata pianificazione di sconti prevista dai propri programmi di welfare aziendale, prevede che una percentuale dell’investimento effettuato da parte dell’impresa in welfare aziendale possa poi essere direttamente destinata alle associazioni e agli enti del terzo settore consentendo loro di reperire le opportune risorse finanziarie per i propri scopi sociali.In fin dei conti, come sosteneva Sofocle, l’opera umana più bella è di essere utile al prossimo.Presidente Confassociazioni PugliaPast president Rotary Club Bari Mediterraneo