BARI - Il 25 maggio alle 17,00 si terrà a Bari, presso il Centro Polifunzionale UNIBA (ex Palazzo Poste) la presentazione del Rapporto Istat sui settori produttivi 2023.La Presentazione, organizzata con la collaborazione del Centro Studi di Confindustria Bari e BAT, fornirà un quadro dettagliato sulla struttura, la performance e la dinamica del sistema produttivo italiano. Modera il vicepresidente di Confindustria Bari e BAT Francesco Frezza.Dopo i saluti istituzionali di Grazia Paola Nicchia Prorettrice Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, di Sergio Fontana Presidente Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani e di Monica Carbonara Ufficio Territoriale Area Sud Istat, la presentazione del Rapporto sarà curata da Stefano Costa Dipartimento per la produzione statistica Istat e Claudio Vicarelli Dipartimento per la produzione statistica Istat. Seguirà una Tavola rotonda con Francesco Cupertino Rettore Politecnico di Bari, con Stefano Bronzini Rettore Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Antonello Garzoni Rettore | Università LUM “Giuseppe Degennaro”, Adriana Agrimi Dirigente della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, e Alessandro Fontana Direttore Centro Studi Confindustria.