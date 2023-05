GIOIA DEL COLLE (BA) - Venerdì 12 maggio 2023 il chiostro di Palazzo san Domenico (sede del comune di Gioia del Colle) ospiterà l’evento intitolato “Il giro dei mondi interconnessi”, promosso dal Centro Interculturale “Incontrarsi a… Sud” dell’Ambito territoriale sociale di Gioia del Colle (comprendente anche i comuni di Casamassima, Sammichele di Bari e Turi), coordinato dalla responsabile dell'Ufficio di Piano di Gioia del Colle, dott.ssa Irene Turturo.L'iniziativa coinvolgerà cittadini, docenti e studenti degli istituti scolastici gioiesi in una giornata all’insegna della multiculturalità.Attraverso laboratori di musica e danza, testimonianze e dialoghi con cittadini provenienti da India, Senegal, Tunisia e Marocco, a partire dalle ore 16:00 si compirà un affascinante viaggio alla scoperta di usi, costumi e tradizioni appartenenti al patrimonio culturale dei loro rispettivi Paesi di origine."L'appuntamento di venerdì 12 maggio rappresenta per la nostra città una piacevole occasione per conoscere e approfondire le tradizioni e le usanze dei nostri concittadini, custodi di altre culture - dichiara l'assessore all'Integrazione del comune di Gioia del Colle Lucio Romano -. Ancora una volta, nel segno della fratellanza tra i popoli, Gioia del Colle si dimostrerà una città accogliente e solidale. Invito tutti a partecipare a questo evento promosso dal Centro Interculturale "Incontrarsi a...Sud" che, con competenza ed estrema sensibilità, opera sul territorio dell'Ambito per la diffusione della cultura dell'accoglienza, dei diritti e della convivenza civile".