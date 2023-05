ph: F.Aversa

- E' un vero un miracolo quello che compie ogni giorno “la Marta”, splendida colonna portante 93enne del suo agriturismo (Da Marta, per l'appunto) a Otranto, in un angolo di paradiso dove l'orto incontra il mare, a pochi metri dalla celebre Torre del Serpe, regalando uno scenario più unico che raro.Nei giorni di libeccio la vista sull'Albania è nitida. Il panorama è un chiaroscuro che risalta la pietra della torre sul campo arato e sui colori della primavera, con il blu dell’Adriatico a fare da sfondo, donando alla vista una fotografia della Puglia più naturale.L’agriturismo è uno spazio bucolico in cui è esacerbata la cucina a chilometro zero, non sono ammesse materie prime se non quelle prodotte dalla casa, tra pasta, carne, legumi, verdure e latticini. I tavoli si limitano a contenere una trentina di ospiti, segno dell’inevitabile qualità della cucina dove nulla è lasciato al caso. Le bilance dell’Ottocento, le macchine da cucire a pedale Singer trasformate sapientemente in romantici tavoli per due persone, e strumenti da cucina di ogni tipo, rigorosamente antichi, completano il quadro di un luogo semplice e autentico.La gestione è più un atto d’amore familiare, le figlie della Marta (come si usa chiamare in Salento) sono i suoi punti di riferimento in sala e in cucina fino a fine menu, quando lei esce per salutare i commensali, tavolo per tavolo, e assicurarsi che tutto sia andato per il verso giusto. Da manuale del Marketing ma fatto con la genuinità che contraddistingue tutta l’esperienza. Ha il viso scolpito da decenni di lavoro, la signora Marta, instancabile nel suo grembiule azzurro, arricchito di un foulard bordeaux e di un sorriso che rivela tutto l’amore per quella che è una missione ancor prima di un mestiere.Un’esperienza che racconta la Puglia al mondo nel modo più vero, terra di accoglienza in cui il tempo scorre lento per darci modo di apprezzare le bellezze naturali che ci circondano.