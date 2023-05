BARI - L’ABC SCHOOL FILM FESTIVAL conclude la sua terza edizione, giovedì 25 maggio, a partire dalle 10, nella chiesa di Santa Teresa dei Maschi a Bari vecchia, con il convegno “Educinema: dalla formazione alla valorizzazione”, un momento per fare il punto sull'importanza del connubio tra scuola, istituzioni e linguaggio cinematografico, partendo proprio dal successo che anche la terza edizione del festival ha riscosso, con il grande entusiasmo degli studenti che hanno partecipato alle rassegne e ai laboratori nelle sale hanno acquisito tutti gli elementi per comprendere il linguaggio cinematografico. Il convegno sarà quindi una sintesi del progetto con focus sui laboratori che si sono tenuti nei mesi scorsi, e verterà sull’importanza della valorizzazione del patrimonio cinematografico di proprietà dell’Abc Centro di Cultura Cinematografica, come previsto dalla L. R. Spettacolo Puglia e di recente vincolato dalla Soprintendenza ai Beni Archivistici Regione Puglia, con una visione allargata a tutto il patrimonio privato presente nelle sale cinematografiche della Puglia.La mattinata inizierà con la proiezione del Video Abc school film festival, con una breve presentazione del progetto a cura di Francesca Rossini, Segretario dell'Unione Interregionale Agis di Puglia e Basilicata, responsabile scientifico ABC school film festival. Dopo i saluti istituzionali di: Giulio Dilonardo, Presidente Agis e Anec di Puglia e Basilicata, Marco Bascapè, Soprintendente Beni archivistici e bibliografici Regione Puglia, Grazia Di Bari, Consigliere Regionale Delegata alla Cultura regione Puglia, Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Cultura della Regione Puglia, Ines Pierucci, Assessore alla Cultura Comune di Bari, Annamaria Tosto, Presidente Apulia Film Commission, ci sarà l’inaugurazione dell’esposizione “Studenti in mostra”, che raccoglie una selezione delle rivisitazioni dei manifesti cinematografici frutto dei laboratori ai quali gli studenti hanno partecipato a Martina Franca, nel Cinema Teatro Verdi, e a Foggia, nella Multisala Laltrocinema Cicolella.Si passerà quindi agli interventi di: Mario Trifiletti, Vice Direttore Vicario dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Bruno Zambardino, Responsabile Affari UE, Piano Cinema e Immagini per la Scuola e Coordinamento istituzionale Italy for Movies Cinecittà SpA / Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - Ministero della Cultura, Maria Cascella, responsabile Get Accademia del cinema dei Ragazzi, Valeria Pisani Graphic designer per laboratori Abc school film festival, Dorella Dinardo docente Rosa Luxemburg Acquaviva Delle Fonti, Giuseppina Gaeta e Gioconda Raguso Docenti Blaise Pascal – Foggia e Liceo Tito Livio Martina Franca, Francesco Cicolella esercente cinematografico Multisala Laltrocinema Foggia.Il festival è un progetto di ABC – Centro di Cultura Cinematografica s.r.l., sostenuto dai Ministeri della Cultura e della Istruzione nell’ambito del Piano Cinema per la Scuola, da Apulia Film Commission e gode della collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale Puglia, il progetto europeo CINED e l’Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto – Cooperativa Get, per la direzione artistica di Francesca Rossini. Responsabile del progetto è Claudio Valente.