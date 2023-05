ACQUAVIVA DELLE FONTI - È fuori la line-up completa del DISTORSIONI FEST 2023, uno degli eventi cult della scena indipendente pugliese.Il luogo sicuro per amanti di chitarre e abbracci torna ad Acquaviva delle fonti (BA) il 25, 26 e 27 agosto nel suggestivo Atrio settecentesco di Palazzo De Mari.Un imperdibile weekend tra sonorità alt e indie rock, emo, post-punk, garage e una line-up degna del decimo anniversario.A/lpaca Moustache Prawn Magpies Couch GagzzzGeneric Animal Atlante Leland did it Konbini KlanGazebo Penguins Tonno TenueOltre a tantissima musica live, l’edizione 2023 si arricchirà di “freschissime” novità tra spinoff, preview, mostre e iniziative collaterali dislocate, facendo sì che i “festeggiamenti” durino un’intera settimana.Il festival è co-prodotto da “MEH! Diamoci una mossa” e “AltreMenti APS” con il supporto del comune di Acquaviva delle fonti (BA) e delle Regione Puglia.I Gazebo Penguins nascono a Correggio nel 2004 e si dividono tra Correggio e Zocca. Di norma in tre, negli ultimi anni i Gazebo Penguins sui palchi arrivano a suonare live fino a cinque componenti.La band emiliana ha pubblicato 4 dischi: “The name is not the named” (2009), “Legna” (2011), “Raudo” (2013) e “Nebbia” (2017), oltre all’EP ”Invasion” (2005). Alcuni di questi – o alcune loro canzoni – sono finite in varie classifiche della musica rock/emo/sticazzi più importante degli ultimi anni.Nel 2020 in occasione dei loro 15 anni di carriera hanno organizzato un tour il quale, però, si è arrestato prematuramente a causa della pandemia. Nell’estate 2021 hanno suonato 30 concerti in una versione più soft per via delle norme anti-Covid.Tra una ballad e l’altra i Gazebo Penguins hanno portato la loro musica in oltre 400 date per tutta l’Italia. L’obiettivo è di non fermarsi più!.Il 16 dicembre 2022 esce il nuovo album “Quanto” per Garrincha Dischi – con la collaborazione di To Lose La Track, storica etichetta della band – anticipato dai singoli “Nubifragio” e “CPR14” e presentato in anteprima in 4 speciali live a Roma, Bologna, Milano e Rivoli (TO), a cui fa seguito un lungo tour invernale nei principali club della Penisola.Generic AnimalLuca Galizia, classe '95, vive a Milano ma è nato dalla provincia di Varese. Suona vari strumenti, disegna, scrive con la chitarra e con GarageBand. Luca arriva dall’hardcore e dall’emo, come dimostra il suo precedente progetto Leute.Il nome Generic Animal nasce da un disegnino di un animaletto da lui fatto qualche anno fa, un animale senza sesso e senza specie. Il primo singolo “Broncio” esce il 10 novembre 2017 ed a gennaio 2018 esordisce con il suo primo omonimo disco, edito da La Tempesta.L’album è prodotto da Marco Giudici, i testi sono scritti da Jacopo Lietti, il suono va dall’hip-hop all’emo midwest con un pizzico di sapore medievale. Il disco viene accolto molto bene da pubblico e critica e ne segue un tour che lo porta a suonare in più di ottanta locali in tutta Italia.Poco dopo, a luglio dello stesso anno, Generic Animal pubblica due singoli con i primi veri testi personali: “Aeroplani” (prodotto da RIVA) e “Gattino”, che preannunciano l’uscita di “Emoranger”, il secondo album, prodotto da Zollo, un disco scritto con un imprinting più trap ed edulcorato, lavorato in cooperazione tra La Tempesta e Bomba Dischi.Nello stesso periodo Luca comincia a collaborare con vari esponenti della scena hip-hop e trap romana, lavorando alla produzione artistica del primo album di Ketama 126 “Rehab” (sui pezzi “Lucciole” e “Rehab”, oltre al feat. nel successivo brano “Babe”), di “Romanzo Rosa” di Pretty Solero e apparendo nelle tracce “Un drink o due” e “Non dormo mai” di Mecna.Nell’ultimo periodo collabora al grande esordio di Massimo Pericolo (nel brano “Sabbie d’oro”) e più di recente al tour estivo di Rkomi, come chitarrista e voce addizionale. Successivamente ha ricominciato a collaborare con il suo amico di lunga data e produttore Fight Pausa (72-HOUR POST FIGHT, Leute).Infatti, è Fight Pausa il produttore del suo ultimo album intitolato “Presto“, uscito sempre per La Tempesta Dischi in licenza Island Records il 21 febbraio 2020, con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.Luca viene invitato a partecipare al celebre format Colors ed il 18 marzo 2021 esce “Lifevest“, canzone inedita con cui annuncia il nuovo album in primavera 2022. Benevolent è il suo quarto album, sempre per La Tempesta, ancora con Fight Pausa, è uscito il 18 marzo 2022.Nella primavera del 2023 Generic Animal pubblica l’EP Mondo rosso, anticipato dal singolo Rosso.A/LPACAGli a/lpaca sono una band di Mantova. Nel marzo 2021 hanno pubblicato il loro primo album "Make it Better", un kraut/garage/post-punkipnotico e ossessivo.La band nel corso del 2022 ha già partecipato ai festival Eurosonic (Olanda), SXSW (ad Austin,Texas), INmusic a Zagabria e altri importanti festival nazionali e internazionali, come Wavesvienna.Inoltre, a maggio hanno intrapreso il loro primo tour europeo con 20 date in 22 giorni. Il gruppo è attualmente in studio per lavorare al secondo album.TONNOIl progetto Tonno nasce senza pensarci troppo nell’aprile 2017. Il loro genere viene definito provocatoriamente “musica normale”. Il significato di tale espressione è ignoto al gruppo stesso ma forse è proprio il “non esserne consapevoli” la loro cifra artistica.Le canzoni, musica e testo, nascono da jam session successivamente “addomesticate” e interpretate ( valorizzandone, come nella pratica del kintsugi, anche le imperfezioni ) come patchwork di immagini rotte e ricomposte - vita vissuta e allucinazione, come il lo-fi psichedelico dei disegni che postano su Instagram - sempre in bilico fra voglia di poesia e di distorsione, di fragilità e violenza.Hanno pubblicato ad ora i seguenti lavori: Tonno EP ( 2018 - autoprodotto ), Quando Ero Satanista ( 2020, Woodworm label ), Spin-Off ( 2021, Woodworm Label ) e MIRACOLOSAMENTE ILLESI (Woodworm 2022) prodotto da Tommaso Colliva. La band ha preso parte a diversi festival ma ora sono pronti a imbracciare ancora le armi per riconquistare il loro habitat naturale: il palco.AtlanteGli Atlante nascono a Torino nel 2016 e uniscono l'alt rock all'elettronica. Il singolo Atlas, contenuto nel loro primo disco Un’entropia di immagini e pensieri (2019, Pan Music Production) gli permette di essere scelti come artisti del mese su MTV New Generation ed entrare in rotazione sul canale MTV Music.A Novembre 2019 esce il singolo Lamiera con cui gli Atlante decidono di unire la loro matrice rock all'elettronica. Il percorso di sintesi di questi due generi si concretizza con l'uscita del loro secondo disco paure/verità (2021, Pan Music Production), promosso nelle maggiori città italiane.MOUSTACHE PRAWN I Moustache Prawn nascono nell’estate 2010. Nel 2011 si iscrivono al concorso Italia Wave vincendo le selezioni provinciali a Brindisi e quelle regionali a Lecce nell'aprile 2011.Questo importante risultato servirà da trampolino di lancio per la band che comincia ad esibirsi in numerosi locali della Puglia e viene invitata come ospite in eventi e contest di rilievo nazionale.Nello stesso anno Rockit segnala la band tra le 13 band rivelazione dell’anno. A novembre 2011 la band conclude la registrazione del suo primo disco “Biscuits”. Rockit, particolarmente colpito dal progetto, inserisce il brano “Crucus” (ancora inedito) nella Compilation n.34. Dall’inverno 2011 la band lavora con l'etichetta pugliese Piccola Bottega Popolare per la pubblicazione e il lancio dell'album che uscirà a Giugno 2012 col sostegno di Puglia Sounds. Nello stesso anno arrivano le prime date estere al White Trash di Berlino e al Reeperbahn Festival 2012 di Amburgo.Nel 2013 i Moustache riescono a qualificarsi tra i 48 semifinalisti dell'1'MFestival per suonare sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma e proseguono il tour esibendosi nei più importanti live club nazionali (Circolo degli Artisti di Roma, Lavanderie Ramone di Torino) ed europei (Hoxton Square di Londra).Nel 2014 accedono ad altri importanti palcoscenici come il Collisioni Festival, il Villa Ada Festival, la Biennale Marte Live, il Liverpool Sound City 2014 e tanti altri. Hanno condiviso il palco con artisti del calibro di Hugo Race, Diaframma, Zen Circus, Bud Spencer Blues Explosion, A Toys Orchestra, Nobraino, Management del Dolore Post Operatorio, i Ministri, ecc…A Febbraio 2015 esce “Erebus” il nuovo album di Moustache Prawn, una coproduzione tra Piccola Bottega Popolare e MarteLabel che li inserisce anche nel proprio roster booking. Il tour fin ora ha coinvolto ogni angolo d’Italia per un totale di quasi 80 concerti in meno di un anno e diverse partecipazioni in festival come il MI AMIFestival, il SZIGET Festival di Budapest e il prestigioso palco internazionale del SXSW ad Austin, Texas. Il circuito KeepOn li inserisce tra le rivelazioni live dell’anno.TENUEIl progetto TENUE nasce nel 2018 tra le province di Caserta e Napoli, dall'amicizia tra Angelo, Antimo, Eloise e Giovanni. Influenzati da ascolti shoegaze, emo, punk e post - hardcore, cominciano a suonare e scrivere insieme i primi pezzi di "Filtro", il loro primo album pubblicato ad inizio 2020 per V4V Records."Filtro" è spinto dall'urgenza di superare la propria incomunicabilità, entrando in contatto con quella degli altri, grazie alla musica e alla sua dimensione live. Un'urgenza intensificata dagli anni di pandemia, a cui la band prova a rispondere con "Eccezione", un EP uscito ad aprile 2022 che racconta un lungo periodo di lontananze forzate.LELAND DID ITLELAND DID IT è una band pugliese, che combina sonorità alternative rock o post punk con l’elettronica. In attività dal 2014, ha prodotto e distribuito un EP “Cake_Tales” (2014), e un LP “TEMPO” (Piccola Bottega Popolare - 2016), oltre a numerosi remix e collaborazioni.Dopo due tour italiani promozionali (2015 e 2016), la band è selezionata al festival “Linecheck” di Milano fra i 4 progetti emergenti del 2016. Al tour europeo (Francia, Austria, Germania, Svizzera) del 2017, e al tour italiano del 2018 segue un momento di pausa, in cui avviene un cambio di formazione.Da 5, gli elementi del gruppo passano a 4 e sperimentano, così, un sound differente, entrano nel roster di Dischi Uappissimi e avviano le registrazioni del nuovo album "Hotel Moderno" distribuito nel febbraio 2023.MAGPIESI Magpies nascono a Dublino, Irlanda, nel 2012. La band è fondata da Sette (Pierpaolo Vitale). Con la formazione Irlandese nel 2014 pubblicano il loro primo album “The Woody House” e nel 2015 l’ EP “Flamingos" registrati a Dublino.7Dopo esser tornato in Italia, Sette continua il progetto con una formazione italiana, quella attuale, composta da Sergio Moleas (chitarra, voce), Claudio Vitale (batteria) ed Ottavia Farchi (basso/voce). Con l'attuale formazione pubblicano i singoli "Out in the Styx" e "Maggie Maggots" e sono attivi in Puglia con l'etichetta Ciqala Records.Prossimamente in uscita due nuovi singoli mentre attendono di registrare il loro nuovo album. La dimensione dei Magpies disegna intorno alle composizioni un viaggio in un rock alternativo visionario e magnetico, con influenze punk, alternato da valzer, ballate e ninnananne dark.KONBINI KLAN"Finisco il trasloco e facciamo questa prova!" Così basso e batteria hanno dato inizio a tutto. "Conosci un cantante?" "Prendo le birre dal discount e vengo!"...ok siamo in tre, non suona male sta roba!Folli weekend, taniche di gintonic e ramen istantaneo pur di non cucinare hanno ispirato il nome della band, Konbini Klan, alternative rock con bassi distorti e testi in italiano. Il primo singolo "Calpestami" è fuori ora su tutte le piattaforme digitali.COUCH GAGZZZPower trio, i Couchgagzzz sono formati da JJ (batteria, voce), BB (basso, voce) e Garko (chitarra, voce). Nati in uno scantinato di Bari nel febbraio del 2021, sono in fissa con gli steroidi e con gli sport. Per loro il Manchester United è la squadra più forte del mondo!Ispirati dal rock'n'roll di matrice australiana, la band porta in scaletta brani elettrici e veloci, che saranno registrati a luglio presso il VDSS recording studio in provincia di Frosinone.The Soundcheck e Posta indipendenteMedia Partner del Distorsioni Fest 2023La famiglia del Distorsioni di allarga: il gruppo editoriale TSCK Group attraverso la sua testata giornalista The Soundcheck e il suo magazine Posta Indipendente racconterà in loco l'evento grazie ad interviste inedite e contenuti ad hoc.The Soundcheck e Posta Indipendente arrivano in Puglia per dare il giusto spazio agli artisti emergenti e non, in un unica grande festa che celebra la musica italiana attuale.