Vittoria schiacciante del centrodestra alle comunali. In vantaggio anche al primo turno delle elezioni comunali in Sicilia e Sardegna. Ancona, Pisa, Massa, Siena e Brindisi vanno al centrodestra. Terni va alle liste civiche. Vicenza invece al centrosinistra. Per i comuni votanti di Sardegna e Sicilia il ballottaggio è previsto per domenica 11 e lunedì 12 giugno.In calo l'affluenza alle urne in 7 capoluoghi di provincia e 34 comuni: il dato è del 49,64% (1.595 sezioni su 1.595), in calo rispetto al primo turno (58,39%).