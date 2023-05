Bari, al Gorjiux-Tridente-Vivante un convegno sul progetto internazionale 'Be Like and Athlete'

BARI - Si svolgerà domani, martedì, alle 10 a Bari, all’Istituto Scolastico Gorjux-Tridente-Vivante (sala Auditorium), un convegno internazionale a conclusione del progetto europeo BLA, acronimo di “Be Like an Athlete”.Obiettivo dell’iniziativa, organizzata e finanziata nel programma Erasmus+, il miglioramento dei risultati sportivi e scolastici dei ragazzi che hanno abbracciato un percorso di doppia carriera, studentesca e sportiva. Circa 300 gli studenti (di cui 30 pugliesi) coinvolti nelle quattro nazioni partecipanti al progetto BLA, Irlanda, Portogallo, Spagna, Svezia ed ovviamente Italia con Margherita Sport e Vita di Margherita di Savoia.Presenti all’evento, fra gli altri, il project manager Spartaco Grieco ed il presidente Fip Puglia Francesco Damiani, oltre ai rappresentanti degli altri quattro partner internazionali del progetto BLA, University of Limerick per l’Irlanda, Umea University per la Svezia, Università Pubblica di Madrid e Consejo Colef (Consiglio generale dell’educazione fisica e sportiva) per la Spagna, Universidade de Maia, Cnapef (Consiglio nazionale delle associazioni di professionisti di educazione fisica e di sport) e Ipdj (Istituto portoghese dello sport e della gioventù) per il Portogallo.