Bari, al via il 1° Festival Nazionale di Innovazione digitale: l'11 maggio la presentazione in Comune

BARI - Sarà presentata l’11 maggio alle 12.00 nella Sala Giunta di Palazzo di Città la prima edizione BUSINESS MARKETING TALK, il Festival Nazionale di Innovazione digitale in programma nel capoluogo il 19 e 20 maggio, organizzato e promosso da Jcom Italia e patrocinato dal Comune di Bari.Si tratta del primo appuntamento nel Sud Italia rivolto alle piccole e medie imprese e pensato per connettere CEO, professionisti, aziende, istituzioni, università, startupper, influencer, esperti di intelligenza artificiale e condividere tutte le novità nel settore del digital marketing in continua evoluzione e crescita.In conferenza stampa saranno presentate le 2 giornate di formazione sul campo che vedranno alternarsi sul palco del BMT aziende internazionali come Vinted, Meta, Freeda Media, Microsoft, Maserati e imprese del territorio e case history di successo come Baffettofood, Mokambo, Vita Lenta e la RECRUITING ROOM dove studenti laureandi e giovani laureati potranno conoscere le aziende nazionali e internazionali che attualmente sono alla ricerca di profili specifici da inserire nei loro organici. Tra queste Ernst&Young, Ranstad Italia, Keliweb, Endered.Alla conferenza stampa interverranno: Antonio Decaro Sindaco di Bari Marco Guaragnella, Co-funder JCom Italia Pierfelice Rosato, docente dip. Economia e Finanza Uniba e coordinatore scientifico BMT Ylenia Mortara, HR Business partner Ernst&Young Business & Technology Solution Vincenzo Paparella, Resp. Marketing Mokambo Gelateria – Un caso di successo in Puglia Francesco Rafaschieri, Ciaky Bari e main sponsor del BMT