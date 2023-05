BARI - Si susseguono senza sosta le attrazioni sul Lungomare di Bari che saluta la ruota panoramica e che a giugno vedrà campeggiare 'Dinner in the sky', il ristorante sospeso a 50 metri sul mare.Dopo Trani, infatti, dove ha riscosso un certo successo, la cena nel cielo approderà anche nel capoluogo pugliese: il progetto proposto al Comune però potrebbe essere allestito solo per un breve periodo, dal 21 al 25 giugno, in Largo Giannella.La 'Dinner in the sky' è una piattaforma da cinque tonnellate, sollevata da cavi d'acciaio da una gru da 120 tonnellate, con 22 posti, aperta per tutti i pasti della giornata: dalla colazione alla cena, con durate precise: 45 minuti per la colazione, 60 per il pranzo e 75 minuti per la cena.Chi deciderà di fare questa esperienza sarà, ovviamente, adeguatamente protetto con cinture di sicurezza che lo imbriglieranno ad un maxi tavolo rettangolare.Ancora top secret il menù ma a giudicare dalle passate esperienze in altre città non è escluso che a cucinare siano chiamati chef stellati locali.I prezzi? Vanno dai 50 ai 200 euro.