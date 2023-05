BARI - Si terrà giovedì 4 maggio 2023 alle ore 17,30 presso la Chiesa di Sant’Agostino in via Vittorio Veneto a Bari l’incontro scientifico “Tradizione e Innovazione in Chirurgia Oncologica” organizzato da Fidas Pugliese Donatori Sangue – Odv con il patrocinio del IV Municipio del Comune di Bari.Il convegno, promosso dalla sezione di Carbonara della Fidas Fpds, si aprirà con i saluti istituzionali di Grazia Albergo, presidente del IV Municipio, di Rosita Orlandi, vice presidente Fidas Nazionale, Corrado Camporeale, presidente Fidas Fpds, e Maria Pia Favia, presidente Fidas Fpds sezione di Carbonara.Relatori dell’incontro saranno Michele Simone, direttore dell’UOC di Chirurgia dell’Ospedale “Di Venere” di Bari (“Ruolo della Chirurgia Oncologica nell’Asl di Bari), e Santa Fizzarotti Selvaggi, specialista in Psicologia Clinica e Counselling Psicodinamico (“La relazione medico – paziente oncologico”). All’oncologo Gaetano Falco è affidato il coordinamento scientifico dell’appuntamento.Ulteriori informazioni e notizie sul sito www.fidaspugliese.it e sui canali social facebook e instagram di Fidas Pugliese Donatori Sangue – Odv.