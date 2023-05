BARI - Il Consiglio di Stato respinge in via definitiva i ricorsi presentati dal Comune di Noicattaro, da un gruppo ambientalista e dai proprietari di alcune aree di Lama Balice in merito al progetto per il nodo ferroviario di Bari. La Quarta Sezione si è pronunciata sostenendo che non vi sono rischi per l’ambiente e violazioni del procedimento che ha portato al via libera della Regione Puglia.Con la sentenza appena pubblicata il Consiglio di Stato mette la parola fine, a favore di Rfi e dell'opera, ad una lunga battaglia a colpi di carte bollate che di fatto ha rallentato la realizzazione del progetto finanziato dal Pnrr.Ora scatta la corsa contro il tempo per accelerare sui lavori ed evitare la perdita delle risorse.