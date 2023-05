Bari, ha crisi epilettica e sbatte la testa per terra

BARI - Si è temuto il peggio questa mattina in via Brigata Regina, fuori dal supermercato Dok, dove un uomo è caduto a terra, battendo la testa dopo aver avuto una crisi epilettica. Nello stesso supermercato erano fuori servizio due operatori del 118 che lo hanno prontamente soccorso e tenuto sotto controllo fino all'arrivo dei colleghi.Ad intervenire sul posto un'ambulanza del 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale.