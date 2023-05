Bari, il 20 e 21 maggio quattro appuntamenti da non perdere per un weekend all’insegna dello sport

BARI - Il prossimo weekend Bari ospiterà quattro eventi sportivi dedicati a chi ama fare sport all’aria aperta: in programma la due giorni di Nordic Walking (20 e 21 maggio), un nuovo appuntamento di Bimbimbici (21 maggio), il campionato regionale di Sup “Barion Sup Race” (20 e 21 maggio) e il motoraduno nazionale Andrea Testa (20 e 21 maggio).Tutti i dettagli delle manifestazioni saranno presentati domani, mercoledì 17 maggio, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo di città, alla presenza dell’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, dai rappresentanti delle organizzazioni: la responsabile dell’associazione sportiva “Nordic al sud” Enza Russo, il presidente dell’associazione Fiab Bari Ruotalibera Roccaldo Tinelli, la vicepresidente del moto club “Andrea Testa” Rita Cucinella e Fabio Di Cosmo, responsabile della sezione Sup del circolo Barion.