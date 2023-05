OSTUNI (BR) - Angelo Pomes è il nuovo sindaco della Città Bianca. Sostenuto da PSI, M5S, Ostuni è Viva, Ostuni che lavora, PD, Civica Mente Scelta Sociale, Con Pomes e Insieme per Pomes, è stato votato da 11.427 elettori con il 63,41% dei voti. - Angelo Pomes è il nuovo sindaco della Città Bianca. Sostenuto da PSI, M5S, Ostuni è Viva, Ostuni che lavora, PD, Civica Mente Scelta Sociale, Con Pomes e Insieme per Pomes, è stato votato da 11.427 elettori con il 63,41% dei voti.





La sfidante, Antonella Palmisano, sostenuta da Forza Italia, Per Ostuni, Prima Ostuni, Fratelli d'Italia e Obiettivo Comune, è stata votata da 6594 elettori con il 36,59% dei voti.

Ora qui vi indichiamo gli eletti e i primi dei non eletti nel Consiglio Comunale di Ostuni. Nel PD passano Angelo Brescia (478) Fabio Giorgino (370) e Antonia "Donia" Greco (324). Primi non eletti Rosalinda Giannotti (246) e Piergiorgio Martucci (202). Nel PSI eletti Giuseppe Tanzarella (474), Rosa Santoro (407) e Cataldo Melpignano (380). Primi non eletti Antonio Molentino (370) e Madia Roma (329). Eletti in "Ostuni che lavora" Giovanni Parisi (671, primo assoluto per numero di voti), Domenico Tanzarella (438) mentre Andrea Pinto e Antonella Turco hanno lo stesso numero di voti (257). Pinto risulta eletto per ordine di lista, Antonella Turco è la prima non eletta; seconda non eletta della lista è Laura Specchia (247). Eletti nella lista Con Pomes Nichi Maffei (276) e Maristella Andriola (236). Primo dei non eletti Salvatore De Pasquale (205). In "Scelta Sociale" eletta Emilia Francioso (411) con Errico Turi (281). Primo dei non eletti Giuseppe Tagliente (229). "Ostuni è viva" elegge Francesco Natola (256), prima dei non eletti Mimma Baccaro (215), nel Movimento 5 Stelle eletta Valentina Palmisano (525 voti), primo dei non eletti Stefano Andriola (197). Eletta in "Insieme per Pomes" Rosa Parisi, con 215 voti, primo dei non eletti Fabrizio Monopoli (194). Entrano in Consiglio con Antonella Palmisano: nella lista "Per Ostuni" Gianni Spennati (463) e Giuseppe Francioso (347), con Fratelli d'Italia Francesco Semerano (472) e Giuseppe Bagnulo (204), con "Obiettivo Comune" Guglielmo Cavallo (375), per Forza Italia Maria Pecere (276), con "Prima Ostuni" Adriano Zaccaria (238).