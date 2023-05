BARI - Per inaugurare il rinnovato interesse di Torre Quetta per lo sport, l'ufficio stampa del noto lido barese annuncia il 4 maggio 2023, presso il compendio demaniale, il Tour S3 con il campione del mondo Andrea Lucchetta che scenderà in campo a Bari, per incontrare i piccoli ospiti.Nel villaggio che sarà allestito presso Torre Quetta, per giocare insieme a migliaia di piccoli del Volley S3 in una giornata che vedrà partecipare la mattina le scuole pugliesi e nel pomeriggio le società pallavolistiche pugliesi, con un coinvolgimento di circa 3 mila ragazzi.All’interno del villaggio, inoltre, la FIPAV ha previsto per i ragazzi che parteciperanno, diverse attività interattive con piccoli laboratori, all’interno degli stand.L’evento è organizzato da FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) sezione Bari – Foggia Segnaliamo che per l’occasione, visto che il parcheggio interno di Torre Quetta, sarà occupato dal villaggio della FIPAV, verrà aperto il parcheggio esterno.