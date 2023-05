BISCEGLIE (BT) - Tutto pronto per l’attivazione e il via all’operatività dei box dell’area mercatale di via san Martino che da lunedì 8 maggio ospiteranno temporaneamente gli operatori del settore ortofrutticolo e ittico finora posizionati su Corso Umberto I.«Lunedì gli operatori finora impegnati nella cosiddetta piazza del pesce troveranno ampi spazi e una nuova postazione nell’area mercatale di via san Martino che va sempre più assumendo quel ruolo polifunzionale per cui è stata pensata e realizzata – spiega Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie – Il trasferimento degli stalli è temporaneo: in queste prime settimane sarà importante considerare aspetti tecnici, logistici, funzionali delle postazioni al fine di mettere nelle migliori condizioni di lavoro possibili tutti gli addetti e dunque di trarre le più idonee valutazioni circa l’ubicazione delle aree», tiene a sottolineare Carriera.In allegato mappa con l’ubicazione degli operatori suddivisi per area merceologica.