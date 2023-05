BARI - A poco più di cento giorni dall’avvio del nuovo bike sharing, affidato dal Comune di Bari alla Vaimoo srl, si registrano dati estremamente positivi relativamente all’utilizzo del servizio, come di seguito si riporta:utenti registrati: 12.238 utenti attivi nell’ultima settimana: 795 abbonamenti complessivi: 6.884 noleggi totali: 29.474 km percorsi: 82.643 (pari a oltre 12 tonnellate di Co2 risparmiata)*.Di seguito, invece, la specifica degli abbonamenti attivati:§ BikePass 24h: 5072 § BikePass Anno: 966 § BikePass Mese: 458 § BikePass Settimana: 388.“Questi dati ci restituiscono il valore della scelta e del lavoro realizzato in questi anni - commenta il sindaco Decaro - ma soprattutto ci dicono che i baresi apprezzano il servizio di bike sharing e lo utilizzano secondo le loro esigenze specifiche. Certamente quella di oggi è una città più consapevole e attenta alle tematiche ambientali e alle opportunità che i servizi di mobilità sostenibile possono offrire, sia in termini di risparmio di tempo sia in termini di costi. Ora dobbiamo continuare a lavorare sulle infrastrutture ciclabili per favorire gli spostamenti in sicurezza e incentivare sempre più le persone a spostarsi sulle due ruote in città, che sia nel tempo libero o per gli impegni quotidiani”.*Il calcolo è basato sui dati dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) in merito all’emissione media di Co2 di una city car - cosiddetta small - ad alimentazione benzina Euro 6 (150,24 gr/km totale).