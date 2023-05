BARLETTA (BT) - Sabato 6 e domenica 7 maggio al Teatro Fantàsia va in scena l’ultimo appuntamento della rassegna teatrale “Nuvole Sparse”, con lo spettacolo “TeNero” di e con Andrea Cavarra e Michela Lo Preiato della compagnia teatrale italo-francese Zorba Officine Creative.Uno spettacolo teatrale leggero e divertente, adatto a tutti, anche ai più piccoli, che vede il racconto di un emigrante che partendo dalla Bassa Padana va alla ricerca di un lavoro; conquista invece l’Italia e l’Europa con la Commedia dell’Arte. La storia di un viaggio lungo 500 anni raccontato con maschere, tecniche circensi, trampoli, danza aerea, fachirismo e canto.La compagnia teatrale Zorba Officine Creative è diretta da Andrea Cavarra che riunisce da subito una serie di professionisti del teatro, del circo, provenienti da varie parti d’Italia e dalle competenze diverse in modo da creare una compagnia di teatro popolare completamente autonoma in tutte le maestranze necessarie per la creazione di spettacoli, eventi, corsi di formazione teatrale.Andrea Cavarra, attore, mascheraio, scenografo, regista e insegnate, si occupa di teatro popolare contemporaneo da 25 anni; diffonde grazie ai suoi corsi e ai suoi spettacoli l’uso della maschera teatrale in tutto il mondo. Inoltre, il 5,6,7 maggio terrà, presso il Teatro Fantàsia, un corso intensivo sulla costruzione della maschera in cuoio.Durante il laboratorio, partendo da una matrice già esistente del catalogo di Zorba Officine Creative, ogni partecipante realizzerà, sotto la guida dell’insegnante, una delle tipiche maschere di Commedia dell’Arte. Il corso ha tra gli obiettivi quello di permettere all’attore che desidera realizzare il teatro in maschera di costruire il suo strumento personale, vale a dire una vera maschera in cuoio. Al termine del corso le maschere realizzate rimarranno ai partecipanti. “Riteniamo che lo studio e la pratica di questa antica e tipica di forma di artigianato teatrale italiana possa essere utile a giovani scenografi, attori che desiderano approcciare al teatro in maschera e a tutti coloro che sono interessati alle arti plastiche applicate al teatro” commenta Andrea Cavarra.Il direttore artistico del Teatro Fantàsia, Alessandro Piazzolla interviene: “Nella nostra seconda edizione della rassegna teatrale, abbiamo voluto inserire anche uno spettacolo di commedia dell’arte, definita ormai un’arte antica che non vogliamo che si perdi. Non potevamo non ospitare l’esperto Andrea Cavarra, che con la sua professionalità si occupa di tale arte. Sarà uno spettacolo teatrale totalmente diverso rispetto ai precedenti a cui hanno potuto assistere i nostri spettatori.” Continuando: “Abbiamo voluto conciliare le due cose, spettacolo e corso di costruzione maschera, così da andare a diffondere il più possibile tale arte.”Il corso di costruzione maschera in cuoio si terrà dal 5 al 7 maggio presso il Teatro Fantàsia; sempre in quest’ultimo si terrà lo spettacolo teatrale “TeNero” sabato 6 maggio alle 21:00 e domenica 7 alle 18:30. Info e prenotazioni si possono richiedere direttamente telefonicamente al 340 3310937 o in sede in via Imbriani 144 a Barletta