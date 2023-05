TARANTO - L’Omaggio a Maria Callas è stato un grandissimo successo con il Salone dagli Specchi di Palazzo di Città di Taranto letteralmente gremito, con tanta gente rimasta fuori.Merito della formula scelta dalla Comunità Ellenica “Maria Callas” di Taranto che ha organizzato l’evento in occasione del centenario della nascita della “Divina”, il più grande soprano del XX secolo, il cui contributo all'arte operistica del Novecento è immenso e universalmente riconosciuto.La serata ha visto alternarsi interventi che hanno tratteggiato non solo la straordinaria figura di Maria Callas artista, ma anche quella della Donna che, pur con una vita personale travagliata, è assurta ad autentico “mito”.Maria Anna Cecilia Sofia Kalogheropoulou, questo il nome della “Divina”, è stata la “prima donna” della lirica mondiale in un periodo in cui non esisteva lo “star system” globalizzato e, soprattutto, il panorama operistico presentava stelle di prima grandezza, come Renata Tebaldi, Mirella Freni o Renata Scotto, solo per citarne alcune.Nella serata, condotta da Saverio De Florio, dopo i saluti di Antonella Mastropaolo, Console Onorario di Grecia per Brindisi, Lecce e Taranto, e l’ascolto della voce della “Divina” che ha fatto rabbrividire tutti i presenti, la parola è passata Maria Koutra, Presidente Comunità Ellenica “Maria Callas” di Taranto, che ha relazionato su "Maria Callas: le varie metamorfosi dell'arte lirica", mentre Ida Russo, Presidente Sezione di Taranto Società Filosofica Italiana, su "Maria Callas in Italia tra biografia e mito".La serata è stata impreziosita da performance che hanno visto esibirsi importanti artiste: Angela Massafra, soprano, Adele Lupo, mezzosoprano, e Alessandra Corbelli, pianista e soprano.Sono stati eseguiti alcuni brani del repertorio operistico interpretati da Maria Callas nella sua straordinaria carriera: arie da opere di Giacomo Puccini cantate dal soprano Angela Massafra, e poi la popolarissima “Hananera dalla “Carmen” di Bizet interpretata dal mezzosoprano Adele Lupo, entrambe accompagnate al pianoforte da Alessandra Corbelli; in seguito è stato reso un “Omaggio alle radici elleniche della “Divina” con melodie greche di Mikis Theodorakis, Manos Hazidakis, Giorgios Hazinasiose e Michalis Suiul, brani interpretati dal mezzosoprano Adele Lupo e dal soprano Alessandra Corbelli, accompagnate al pianoforte da Marina Georgopoulos.Gran finale con una performance del Sirtaki, la danza tradizionale ellenica, eseguita dalla compagnia “Nereidi di Taras” su coreografie di Clelia Madaro e musiche di Mikis Theodorakis, un momento che ha trascinato il numeroso pubblico entusiasta nello spirito ellenico!La manifestazione è stata organizzata dalla Comunità Ellenica “Maria Callas” con il patrocinio del Comune di Taranto, della F.C.C.E.I. (Federazione Confraternite e Comunità Elleniche in Italia) e del Consolato Onorario di Grecia.