BARLETTA - Proseguono i controlli mirati a contrastare lo spaccio di droga nella città di Barletta. L’ultimo è stato quello effettuato nei giorni scorsi dal personale della Squadra di P.G. del Commissariato di Barletta che ha notato e riconosciuto come pusher un giovane di vent’anni uscire da un portone del centro cittadino con una bicicletta elettrica.Gli agenti insospettiti dalla sua presenza in quel posto, considerando che la sua residenza è in un’altra zona della città, lo hanno seguito e fermato in sella alla sua bicicletta elettrica. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi di vecchia manifattura. Giunti nello stabile dove lo stesso era stato notato poco prima, gli agenti hanno aperto con le chiavi trovate in possesso del giovane uno degli appartamenti e hanno sequestrato 100 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 455euro.Il giovane, al termine delle formalità di rito e secondo quanto disposto dalla Procura di Trani è stato arrestato e condotto presso il carcere di Trani in attesa dell’udienza di convalida.È obbligo evidenziare che il destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto. la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.