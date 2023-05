via Happy Casa Brindisi fb





Però sembra che i dirigenti dell’ Happy Casa non vogliano rischiare la prossima stagione nuovi eventuali problemi fisici. Harrison D’ Angelo ha dato un contributo importante per la qualificazione ai Play Off Scudetto dei brindisini. Il direttore sportivo Simone Giufrè presto dovrà attivarsi sul mercato per cercare di sostituirlo in modo adeguato.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Harrison D’Angelo 29 anni non sarà confermato. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023 e non sarà rinnovato. Questo sia perché l’ingaggio è molto alto sia perché il cestista americano nelle ultime due stagioni con la squadra pugliese ha subito numerosi infortuni. Si è ripreso dal punto di vista fisico.