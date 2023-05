FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile Ristorante Il Capitano è il Nuovo Silver Sponsor dell’ Happy Casa Brindisi. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. Il Ristorante Il Capitano ha sede in Via Thaon di Revel Paolo 9 a Brindisi.

E’ specializzato in bruschette cocktail, dolci fritto primi piatti secondi piatti stuzzichini, vini in bottiglia e vini sfusi. L’accordo è stato raggiunto tra il titolare Luigi Minghetti e il direttore commerciale dell’ Happy Casa Andrea Fanigliulo. Minghetti ha dichiarato: “ Voglio raggiungere traguardi importanti collaborando con l’unica realtà meridionale di basket pugliese”. Il Ristorante il Capitano garantirà un contributo economico importante per questa stagione di basket alla squadra brindisina.