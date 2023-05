FRANCESCO LOIACONO - Nel primo turno degli Internazionali d’ Italia di tennis a Roma Fabio Fognini vince 6-4 4-6 6-4 con il britannico Andy Murray e si qualifica per il secondo turno. Jannik Sinner vola al terzo turno per il ritiro per la frattura al piede destro dell’olandese Tallon Grieekspoor che avrebbe dovuto affrontarlo nel secondo turno. Nel primo turno l’argentino Tomas Martin Etcheverry vince 7-6 6-3 con il francese Luca Van Assche.

Il cinese Yibing Wu si impone 3-6 6-3 6-3 con l’altro francese Richard Gasquet. Il kazako Alexabder Bublik supera 6-3 7-6 lo spagnolo Pedro Martinez. Tra le donne nel primo turno Elisabetta Cocciaretto vince 6-3 6-0 con l’americana Lauren Davis e si qualifica al secondo turno. Camila Giorgi prevale 4-6 6-2 6-3 con l’olandese Arantxa Rus. Sara Errani eliminata 6-1 6-1 dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova. Matilde Paoletti perde 4-6 6-2 7-5 con la polacca Magdalena Frech. L’ucraina Lesia Tsurenko prevale 6-4 6-3 con l’altra ucraina Elina Svitolina.