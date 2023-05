Basket: il calendario dei Play off Scudetto





Ecco il calendario delle prime tre gare. Sabato 13 Maggio alle 18 Milano-Pesaro, alle 19,30 Venezia-Sassari e alle 20,30 Virtus Bologna- Happy Casa Brindisi. Domenica 14 Maggio alle 18 Tortona-Trento. Lunedì 15 Maggio alle 20 Venezia-Sassari, alle 20.30 Virtus Bologna-Happy Casa Brindisi e alle 21 Milano-Pesaro. Martedì 16 Maggio alle 19 Tortona- Trento. Giovedì 18 Maggio alle 18 Pesaro-Milano e alle 20,30 Sassari-Venezia. Venerdì 19 Maggio alle 18 Trento-Tortona e alle 21 Happy Casa Brindisi-Virtus Bologna.

- Sabato 13 Maggio inizieranno i Play Off scudetto di A/1 di basket maschile con i quarti di finale. Ogni squadra per qualificarsi alla semifinale dovrà vincere tre partite. Se ci saranno situazioni non definite dopo tre gare sarà necessario giocare la quarta e eventualmente la quinta partita.