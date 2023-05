Serie C Play Off: il Monopoli sfiderà il Latina al Veneziani, il Cerignola la Juve Stabia al Monterisi





Nel Monopoli in attacco giocheranno Starita e Fella. Il Cerignola ospiterà alle 20,30 la Juve Stabia al “Monterisi”. I pugliesi per qualificarsi dovranno vincere o pareggiare. I campani cercheranno un successo per accedere al secondo turno. Nel Cerignola in avanti giocherà Achik. Il Foggia inizierà a disputare i Play Off dal secondo turno. Esordirà Domenica 14 Maggio alle 20,30 con una squadra da decidere.

Domani inizieranno i Play Off di Serie C. Per quanto riguarda le squadre pugliesi nel Girone C il Monopoli sfiderà alle 20,30 il Latina al “Veneziani”. I biancoverdi per qualificarsi al secondo turno dovranno vincere o pareggiare. I laziali cercheranno un successo per volare al turno successivo.