Basket: la Virtus Bologna vince 98-82 sul Varese in casa

via Virtus Segafredo Bologna fb





Nei lombardi Woldetensae 16 punti e Ross 15. La Virtus Bologna ha concluso la fase regolare del torneo al secondo posto con 46 punti per la peggior differenza canestri rispetto al Milano che ha terminato a 46 punti. Il Varese ha concluso il campionato al quartultimo posto a 23 punti dopo che la penalizzazione per non aver pagato gli stipendi ai tesserati è stata ridotta da 16 a 11 punti.





Nei quarti di finale dei play off la Virtus Bologna giocherà tre gare con l’ Happy Casa Brindisi. La prima partita si disputerà Sabato 13 Maggio alle 20,30 a Bologna.

Nella trentesima giornata di A/1 di basket maschile la Virtus Bologna ha vinto 98-82 sul Varese in casa. Nel primo quarto hanno prevalso i lombardi 24-23. Nel secondo quarto gli emiliani si sono imposti 43-39. Nel terzo quarto la Virtus Bologna ha trionfato 70-61. Migliori marcatori, negli emiliani Belinelli 16 punti e Mickey 12.