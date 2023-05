Nel secondo tempo al 7’ il rumeno Catalin Vulturar dei giallorossi pugliesi con una conclusione da fuori area non ha inquadrato la porta. Al 13’ il Lecce Primavera è passato in vantaggio con il danese Jeppe Corfitzen di testa. Al 17’Catalin Vulturar ha sfiorato il raddoppio. Al 30’ i bianconeri sono rimasti in dieci. Espulso Tommaso Maressa per doppia ammonizione. Al 40’ la Juventus Primavera ha pareggiato con Lorenzo Anghelè con un tocco di destro.





Al 42’ i bianconeri sono rimasti in nove. Espulso Nicolò Savona per doppia ammonizione. I salentini sono primi con 60 punti. Nella trentunesima giornata giocheranno Sabato 13 Maggio alle 13 con la Fiorentina Primavera fuori casa. I toscani hanno perso 2-1 con la Roma Primavera in trasferta e sono terzi a 51 punti insieme ai giallorossi capitolini.

Nella trentesima giornata del campionato Primavera il Lecce ha pareggiato 1-1 con la Juventus a San Pietro in Lama e si è qualificato per i play off scudetto. Nel primo tempo al 4’ l’irlandese Ed Mc Jannet dei salentini è andato vicino al gol. Al 40’ il turco Kenan Yildiz dei bianconeri ha sfiorato la rete.