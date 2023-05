via Happy Casa Brindisi fb





Terzo quarto, Nikolic 45-38 per i lombardi. Cournooh, 46-40. Caupain, 49-42. Ancora Caupain, 51-42. Akele, il Brescia trionfa 55-44. Quarto quarto, Riismaa mantiene in corsa i pugliesi, ma 55-47 per i lombardi. Caupain, 63-47. Perkins tiene nel match i pugliesi, però 64-50 per i lombardi. Petrucelli, 67-52. Mezzanotte tripla per l’ Happy Casa, ma 69-61 per il Brescia. Gabriel, 71-61. Di nuovo Gabriel, 72-64. Ancora Gabriel, il Brescia vince questo quarto e 75-69 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Perkins 18 punti e Bowman12. Nel Brescia Cupain 21 punti e Della Valle 20. Nella trentesima giornata Domenica 7 Maggio l’ Happy Casa Brindisi giocherà alle 18 con il Trieste al “Pala Pentassuglia”.

- Nella ventinovesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 75-69 con il Brescia fuori casa. I pugliesi riescono a qualificarsi per i play off per la quinta volta nella loro storia per la sconfitta del Pesaro 98-87 a Napoli. Primo quarto, Della Valle 7-0 per i lombardi. Di nuovo Della Valle, 10-4. Petrucelli e Cobbins, 12-4. Tripla di Mezzanotte per i pugliesi, ma 19-9 per i lombardi. Cobbins, il Brescia prevale 21- 13. Secondo quarto, Burbell tiene in gara i pugliesi però 21-19 per i lombardi. Akele, 25-24. Nikolic, 30-25. Perkins mantiene in partita l’ Happy Casa, ma 33-32 per i lombardi. Cuornooh, il Brescia si impone di nuovo 37-32.