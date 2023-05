via Happy Casa Brindisi fb





Il tecnico dell’ Happy Casa Frank Vitucci avrà a disposizione Burnell Reed, Bowman Harrison D’ Angelo, Mascolo Lamb, Mezzanotte Riismaa, Bayehe e Perkins. L’allenatore della Virtus Bologna Sergio Scariolo potrà utilizzare Cordinier Mannion, Belinelli Pajola, Jaiteh Lundberg, Shengelia Mickey Camara Ojeleye e Abass.

Nella prima gara dei quarti di finale dei Play Off Scudetto di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi sfiderà domani sera alle 20,30 la Virtus Bologna al “Pala Dozza”. Gli emiliani cercheranno un successo per fare un passo in avanti importante verso la qualificazione alla semifinale. I pugliesi dovranno vincere per iniziare bene i Play Off.