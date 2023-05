"La nostra scuola Passion Dance ha il privilegio di partecipare- commenta Laura Patruno- a questa importante gara, lo avranno solo dicianove ballerini della nostra compagine, nello specifico le squadre di reggaeton, danza ritmica e danza orientale. Sono fiduciosa - continua Patruno - nella speranza di poterci qualificare ai primi posti per accedere agli europei che si terranno a settembre in Barcellona, sarebbe un tassello importante per la crescita e la storia della nostra scuola casalina".

Giunta alla sua quarta edizione, l’International Competition, organizzata dal settore Danza Opes, accoglie da sempre i più talentuosi danzatori in una competizione selettiva che permette loro di confrontarsi e di crescere, grazie anche alla più che competente giuria, attenta a cogliere ogni sfumatura dei loro passi di danza e delle loro emozioni. Un evento dove saranno presentate circa seicento coreografie e tremila danzatori in gara in due teatri contemporaneamente.