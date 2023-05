via Happy Casa Brindisi fb





Terzo quarto, Reed 55-54 per i pugliesi. Cordinier, 60-55 per gli emiliani. Belinelli, 65-60. Shengelia, 71-62. Cordinier, 75-62. Pajola, la Virtus Bologna trionfa 82-71. Quarto quarto, Teodosic 84-73 per gli emiliani. Mickey, 88-80. Shengelia, 90-88. Mickey, 96-93. Hackett, la Virtus Bologna vince questo quarto e 100-95 tutta la partita. Migliori marcatori, nell’ Happy Casa Brindisi Reed 33 punti e Harrison D’ Angelo 19. Negli emiliani Belinelli 18 punti e Shengelia 17.

Nella terza gara dei quarti di finale dei Play Off Scudetto di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 95-100 con la Virtus Bologna al “Pala Pentassuglia” ed è eliminata. Gli emiliani volano in semifinale. Primo quarto, Reed 3-2 per i pugliesi. Di nuovo Reed e Shengelia per gli emiliani, parità 11-11. Ancora Reed, 19-16 per l’ Happy Casa. Cordinier, 23-21 per la Virtus. Lamb, il Brindisi prevale 30-24. Secondo quarto, Reed 34-28 per i pugliesi. Tripla di Lamb, 42-39. Harrison D’Angelo, 51-47. Reed, il Brindisi si impone di nuovo 53-49.