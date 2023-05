Serie B: il Perugia retrocede in C. Parma, Cagliari, Sud Tirol, Reggina e Venezia volano ai Play Off





I sardi si sono imposti 1-0 sul Cosenza al “San Vito-Luigi Marulla”, sono quinti e sfideranno nel turno preliminare il Venezia alla “Domus Unipol Arena” Sabato 27 Maggio. La Reggina ha superato 1-0 l’ Ascoli al “Granillo” si è classificata settima con 50 punti e affronterà nel turno preliminare il Sud Tirol al “Druso” di Bolzano Venerdì 26 Maggio. Gli altoatesini hanno perso 2-1 col Modena al “Braglia” e sono sesti a 58 punti. I veneti sono volati ai Play Off per la miglior classifica avulsa rispetto al Palermo poiché hanno chiuso il campionato all’ottavo posto con 49 punti insieme ai rosanero siciliani. Il Brescia ha pareggiato 2-2 al “Barbera” col Palermo ha concluso a 40 punti insieme al Cosenza ma è quartultimo per il miglior rendimento nei confronti diretti rispetto ai calabresi. I lombardi disputeranno i Play Out in due gare contro il Cosenza.





L’andata si giocherà Giovedì 25 Maggio a Cosenza, il ritorno Giovedì 1 Giugno a Brescia. Il Bari nelle semifinali dei Play Off sfiderà Lunedì 29 Maggio e Venerdì 2 Giugno la vincente del turno preliminare tra il Sud Tirol e la Reggina. Il Parma nelle semifinali dei Play Off giocherà Martedì 30 Maggio e Sabato 3 Giugno contro la squadra che vincerà il turno preliminare tra il Cagliari e il Venezia. Il Pisa ha perso 2-1 con la Spal all’ “Arena Garibaldi” e ha chiuso il torneo all’undicesimo posto con 47 punti insieme all’ Ascoli e al Como. I lombardi hanno pareggiato 0-0 col Cittadella al “Tombolato”. Il Frosinone ha superato 3-2 la Ternana al Liberati e ha concluso il campionato al primo posto a 80 punti.

Nella trentottesima e ultima giornata della fase regolare di Serie B il Perugia è retrocesso in Serie C. Gli umbri hanno vinto 3-2 col Benevento al “Curi” e hanno concluso il torneo al terzultimo posto con 39 punti. Il Parma il Cagliari il Sud Tirol la Reggina e il Venezia si sono qualificate ai Play Off. Gli emiliani hanno prevalso 2-1 sul Venezia al” Tardini “ sono quarti a 60 punti per il miglior rendimento nei confronti diretti rispetto al Cagliari e si sono qualificati per le semifinali dei Play Off.