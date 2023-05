BISCEGLIE (BT) - La CompagniAurea, diretta da Francesco Sinigaglia, a conclusione de “Il Teatro delle Parità”, progetto presentato giovedì 2 marzo e partito con i laboratori teatrali lo scorso febbraio, va in scena con le rappresentazioni dai titoli “Atalanta-Antigone” sabato 10, e “Cyrana-La scuola delle mogli” domenica 11 giugno 2023, alle 20:30, presso il Teatro “Don Luigi Sturzo” di Bisceglie, in Via Pozzo Marrone, 86.L’iniziativa teatrale, rientrante nelle attività di “Futura. La Puglia per la Parità”, Avviso promosso dal Consiglio Regionale della Puglia, tramite la Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale, in collaborazione con i Poli Biblio-Museali provinciali della Regione Puglia, finalizzato a diffondere i temi pertinenti la parità di genere, pertiene la realizzazione di progetti culturali che consentano la comprensione della dimensione della disparità tra i generi e la decostruzione degli stereotipi.Andranno in scena le rappresentazioni conclusive dei laboratori teatrali, per fasce d’età: sabato 10 giugno, “Atalanta-Antigone”, storie di donne tratte dal mito greco, con Mauro Di Leo, Francesco Di Benedetto, Francesco D’Orsi, Carlotta Mastrodonato, Claudio Modugno, Francesco Papagni, Francesca Rana, Alberto Silvestris, Carlo Tobia Todisco e Simona Angione, Maurizio Cassanelli, Stefania Cosmai, Dalila Lafranceschina, Jon Llazani, Ilaria Mancini, Giorgia Monopoli, Sara Monopoli ed Ester Morgigno; domenica 11 giugno, “Cyrana-La scuola delle mogli”, storie di donne tratte dalla letteratura teatrale moderna, con Alessandra Carlucci, Stefania Cosmai, Erica Di Leo, Emanuele Lorusso, Alice Feleqi, Carlotta Mastrodonato, Pietro Mastrodonato, Porzia Simone, Federico Tarantini, Marinella Valente, e Ilaria Di Benedetto, Alessandro Di Gregorio, Lucia Colamartino, Arianna Lamantea, Rita Pia Marinelli, Angela Maria Orlando, Marica Todisco e Lucia Zaza.La regia è affidata a Francesco Sinigaglia, mentre l’allestimento scenografico è a cura di Andrea Di Molfetta. I laboratori teatrali sono stati condotti da Francesco Sinigaglia, Ilaria Di Benedetto e Arianna Lamantea. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Bisceglie, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, e in sinergia a una fitta rete di associazioni partner S.O.M.S. Roma Intangibile, Federazione Italiana Teatro Amatori, F.I.T.A. Puglia e Fondazione DCL.: compagnia.aurea@gmail.com.